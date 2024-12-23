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09:32, 23 декабря 2024Забота о себе

Россиян научили справляться с постоянной усталостью по утрам

Терапевт Баранова: побороть постоянную усталость помогут йога и режим сна
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Побороть постоянную усталость по утрам можно, восстановив баланс гормонов и нормализовав режим труда и отдыха, считает терапевт Ирина Баранова. Она научила россиян справляться с нехваткой энергии в своем Telegram-канале.

По словам врача, причиной постоянной усталости могут быть нарушения обмена веществ, в связи с этим она посоветовала обязательно проверить гормоны. Также необходимо пересмотреть питание: убрать из рациона сладости, выпечку и добавить мясо, рыбу, овощи и ферментированные продукты. Для поддержания здорового обмена веществ важно достаточно пить, добавила терапевт.

Еще одна рекомендация Барановой — соблюдать режим сна. Чтобы побороть постоянную усталость, надо ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, откладывать в сторону гаджеты за час до сна. Кроме того, по ее мнению, улучшить энергообмен и стимулировать метаболизм помогут умеренные физические нагрузки, например длительные прогулки или занятия йогой.

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Если же утренняя усталость сопровождается депрессией, выпадением волос, набором веса и другими неприятными симптомами, нужно обратиться за медицинской помощью, заключила Баранова.

Ранее эксперт по сну Дебора Ли призвала пить кофе минимум через 45 минут после пробуждения. Это время она считает оптимальным для первой чашки напитка.

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