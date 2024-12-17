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08:30, 17 декабря 2024Забота о себе

Названо оптимальное время для первой чашки кофе

Эксперт по сну Ли призвала пить кофе минимум через 45 минут после пробуждения
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эксперт по сну Дебора Ли призвала пить кофе минимум через 45 минут после пробуждения. Оптимальное время для первой чашки этого напитка она назвала Surrey Live.

По словам Ли, уровень гормона стресса кортизола, который повышает бдительность и концентрацию, а также регулирует обмен веществ и работу иммунной системы, достигает пика сразу после пробуждения человека.

«Уровень кортизола достигает пика в течение 30-45 минут после пробуждения, а затем медленно снижается в течение дня. Поэтому люди чувствуют себя максимально активными утром и уставшими вечером. Лучшее время для употребления кофе — середина или конец утра, когда уровень кортизола значительно ниже и даже можно почувствовать спад энергии», — объяснила она.

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Ли добавила, что за шесть часов до сна рекомендуется отказаться от кофе. Кроме того, она посоветовала не пить вечером газированные и энергетические напитки, а вместо них выбирать травяной чай.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный ночной отдых увеличивает риск развития диабета.

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