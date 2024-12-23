Россиян предупредили о досрочных пенсиях

Соцфонд: январские пенсии россияне получат в декабре

Пенсии за январь россияне получат в конце декабря. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Социальный фонд России.

По его данным, до 28 декабря досрочные январские выплаты получают те, кто получает их через банки с первого по девятое число каждого месяца. Речь идет как о страховых, социальных пенсиях и накопительных пенсиях, так и о тех, что выплачиваются по старости и инвалидности.

Что касается тех россиян, которые получают выплаты с 10-го числа, то здесь все пройдет по стандартному графику.

Ранее сообщалось, что по ряду причин некоторые россияне могут столкнуться с уменьшением размера пенсий. Такое возможно из-за неоплаченных налогов, алиментов, штрафов или кредитов. Кроме того, могут сказаться невысокая зарплата, работа без официального оформления или недостаточный страховой стаж или переезд из регионов с особыми льготами.

Также известно, что пенсии работающих россиян проиндексируют с 1 января 2025 года на 7,3 процента.