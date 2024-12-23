Самолет совершил жесткую посадку в шторм, выкатился за пределы полосы и попал на видео

Самолет Aer Lingus выкатился за пределы полосы при жесткой посадке в Белфасте

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку во время шторма в Белфасте, Ирландия, и попал на видео. Подробности инцидента приводит издание Belfast Telegraph.

Лайнер авиакомпании Aer Lingus прибыл в аэропорт из Эдинбурга 22 декабря. Во время приземления при сильных порывах ветра передняя стойка шасси подломилась, из-за чего самолет упал на нос и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Известно, что воздушное судно выполняло перегоночный рейс без пассажиров. На борту находились только четверо членов экипажа, они почти не пострадали.

При этом гавань Белфаста закрыли до конца дня. Несколько рейсов в Амстердам, Лондон, Бирмингем, Манчестер и Ливерпуль пришлось отменить, а пять самолетов перенаправили в аэропорт Дублина.

В тот же день в Бразилии небольшой самолет Piper упал на мебельный магазин и сгорел дотла. На борту были пилот и девять членов его семьи, все они не выжили. Последствия крушения сняли на видео с дрона.

