Сийярто оценил роль Венгрии в урегулировании украинского конфликта

Сийярто: Будапешт сделал все, что мог, в попытках положить конец конфликту

Венгрия сделала все, что было в ее силах, и даже больше, в попытках урегулировать кризис на Украине. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Мы, венгры, в последние месяцы выполняли мирную миссию. Мы сделали все, что могли. Мы встретились с избранным президентом (США Дональдом Трампом — прим. "Ленты.ру")», — оценил действия Будапешта дипломат.

Кроме того, венгерская сторона встречалась и беседовала по телефону с президентом России Владимиром Путиным и «правительственными чиновниками, украинцами, турками, представителями Ватикана». Таким образом, Будапешт сделал все, что мог, резюмировал Сийярто.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что ситуация вокруг конфликта на Украине изменилась, все уже говорят о мире, хотя еще полгода назад подобные темы были «практически запрещены».

При этом политик заявил, что Европа проиграла в конфликте на Украине. Несмотря на то, что это пытаются отрицать, прибегая к «коммуникационным трюкам».