Слуцкий ответил на вопрос о своем будущем в Китае

Тренер «Шанхая» Слуцкий о своем будущем в Китае: контракт действует еще год

Главный тренер клуба «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий в интервью Нобелю Арустамяну ответил на вопрос о своем будущем в Китае.

«Обычно тренеров здесь спрашивают: "А когда ты перевезешь свою семью?". Моя семья — это мама и сын. Сын взрослый, ему тут делать нечего. (...) Мама уже в возрасте. Поэтому если бы у меня была жена и маленький ребенок, и если бы я их не перевозил, это сигнал того, что я здесь ненадолго. Это в моей ситуации», — поделился он. Слуцкий заявил, что его контракт действует еще год и он точно его отработает.

Ранее Слуцкий назвал необходимую сумму для жизни в Китае. «Мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка семи-восьми тысяч евро», — рассказал он, добавив, что живет в дорогом отеле и доплачивает за собственный комфорт.

Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2023 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Китая, а также выиграла Суперкубок страны.