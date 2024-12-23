Трамп захотел переименовать самую высокую гору Северной Америки

Трамп пообещал переименовать самую высокую гору Северной Америки

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал переименовать самую высокую гору Северной Америки. Она называется Денали, пишет издание The Guardian.

Гору в конце XIX века гору назвали в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли. В августе 2015 года Барак Обама, который тогда занимал пост главы Штатов, переименовал гору. Она находится на Аляске в центре национального парка Денали. Высота горы составляет 6168 метров.

Трамп считает, что Мак-Кинли был великим президентом. Его администрация вернет горе название Мак-Кинли, потому что данный политик заслуживает этого, резюмировал избранный глава США.

В начале декабря агентство Reuters написало, что Дональд Трамп планирует в первые часы своего президентства подписать более 25 указов и директив, способных кардинальным образом изменить политику Штатов.

Помимо этого, политик анонсировал план по изменению порядка проведения выборов, чтобы сделать процедуру более организованной. В частности, он сослался на недавно принятый закон в Калифорнии.