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06:20, 23 декабря 2024Мир

Трамп захотел переименовать самую высокую гору Северной Америки

Трамп пообещал переименовать самую высокую гору Северной Америки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал переименовать самую высокую гору Северной Америки. Она называется Денали, пишет издание The Guardian.

Гору в конце XIX века гору назвали в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли. В августе 2015 года Барак Обама, который тогда занимал пост главы Штатов, переименовал гору. Она находится на Аляске в центре национального парка Денали. Высота горы составляет 6168 метров.

Трамп считает, что Мак-Кинли был великим президентом. Его администрация вернет горе название Мак-Кинли, потому что данный политик заслуживает этого, резюмировал избранный глава США.

В начале декабря агентство Reuters написало, что Дональд Трамп планирует в первые часы своего президентства подписать более 25 указов и директив, способных кардинальным образом изменить политику Штатов.

Помимо этого, политик анонсировал план по изменению порядка проведения выборов, чтобы сделать процедуру более организованной. В частности, он сослался на недавно принятый закон в Калифорнии.

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