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03:38, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

В Италии объяснили неадекватность заявлений Зеленского

L'AntiDiplomatico: Зеленский начал чаще срываться от отчаяния и безысходности
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще начал срываться и делать необдуманные заявления из-за чувства безысходности и отчаяния. Об этом говорится в статье итальянской газеты L'AntiDiplomatico.

«Эти "нервные всплески" происходят не просто так: катастрофическая ситуация на фронте, приход Дональда Трампа в Белый дом, дефицит иностранной помощи и так далее», — объясняется в материале.

Еще одной причиной неадекватности заявлений Зеленского называется понимание украинским лидером того, что ключевые решения по урегулированию конфликта будут приниматься без участия Киева.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз уличил Зеленского в желании эскалации конфликта с Россией до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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