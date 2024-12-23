L'AntiDiplomatico: Зеленский начал чаще срываться от отчаяния и безысходности

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще начал срываться и делать необдуманные заявления из-за чувства безысходности и отчаяния. Об этом говорится в статье итальянской газеты L'AntiDiplomatico.

«Эти "нервные всплески" происходят не просто так: катастрофическая ситуация на фронте, приход Дональда Трампа в Белый дом, дефицит иностранной помощи и так далее», — объясняется в материале.

Еще одной причиной неадекватности заявлений Зеленского называется понимание украинским лидером того, что ключевые решения по урегулированию конфликта будут приниматься без участия Киева.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз уличил Зеленского в желании эскалации конфликта с Россией до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.