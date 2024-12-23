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06:57, 23 декабря 2024Россия

В Минздраве России назвали оптимальный возраст для беременности

Минздрав России: оптимальный возраст для беременности — от 18 до 35 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / Global Look Press

В Минздраве России заявили, что оптимальный возраст для беременности и рождения ребенка у женщины — от 18 до 35 лет. При этом мужчины могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность уменьшается, следует из письма ведомстве, пишет РИА Новости.

«Необходимо информировать женщин, что оптимальное время для беременности и рождения ребенка — возраст женщины от 18 до 35 лет», — сказано в документе.

В Минздраве добавили, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза. Как сказано в письме ведомства, мужчины могут зачать ребенка и в старшем возрасте, но с каждым годом вероятность этого события уменьшается.

Ранее в кабмине поддержали продление программы маткапитала до 31 декабря 2030 года. Законопроект подготовило Министерство труда и социальной защиты. Из него следует, что с 2027 по 2030 год право на соответствующие выплаты получат около пяти миллионов российских семей. Дополнительные расходы на реализацию этой меры власти оценили в 2,776 триллиона рублей.

20 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что расходы российских компаний на поддержку сотрудников с детьми должны считаться экономически обоснованными и учитываться при расчете налога на прибыль.

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