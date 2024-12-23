The Hill: Трампу нужно позвонить Путину и признать глобальное значение России

Избранному президенту США Дональду Трампу нужно понимать, что решение конфликта на Украине не может быть быстрым без глубокого восстановления отношений с Россией. Об этом пишет американский журнал The Hill.

В материале говорится, что политик должен позвонить российскому президенту Владимиру Путину и сказать ему, что США не стремятся нанести Москве стратегическое поражение. Также Трампу необходимо сказать — американское руководство признает, что Россия останется опорой любого будущего миропорядка, уточняет автор The Hill.

Также, по его мнению, избранный президент должен сообщить, что хотя встреча на высшем уровне желательна, ее следует проводить только когда два президента объявят о согласованных рамках управления отношениями и разрешения конфликта на Украине.

Ранее экс-советник Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор призвал избранного американского президента Дональда Трампа созвать мирную конференцию по Украине с участием России и стран Восточной Европы.