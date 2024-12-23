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11:38, 23 декабря 2024Ценности

Возлюбленная Тимати снялась в откровенном наряде с рэпером

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в ультракоротких шортах
Екатерина Ештокина

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати модель Валентина Иванова снялась в откровенном наряде на фото с ним. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица разместила снимки, на которых предстала в ультракоротких шортах, сидя на фоне массивного красного сердца. Помимо этого, звезда надела зеленый топ на широких бретелях и с глубоким декольте, которое частично отрывало ее грудь.

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Образ Ивановой дополнили крупные серьги-кольца. Тимати, в свою очередь, предстал на фото в бежевых брюках, красном поло и широкополой шляпе.

Ранее возлюбленная Тимати похвасталась фигурой в спортзале. Модель позировала в ярко-розовом топе на тонких бретелях и черных леггинсах.

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