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12:44, 24 декабря 2024Наука и техника

В США оценили вероятность перехвата «Авангарда»

MWM: ракетный комплекс «Авангард» практически невозможно перехватить
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Из-за особенностей конструкции ракетного комплекса «Авангард» его практически невозможно перехватить. Об этом заявили авторы американского журнала Military Watch (MWM).

Специалисты профильного издания оценили характеристики российского ракетного комплекса. По словам авторов, конструкция планирующего аппарата с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем позволяет ему наносить ядерные удары на скорости, превышающей 27 Махов. Также ракета сохраняет повышенную маневренность. «Как считается, это делает его фактически невозможным для перехвата», — заметили журналисты.

В материале говорится, что более крупные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) способны поражать до 12 отдельных целей большими термоядерными боеголовками. Специалисты MWM отметили, что российские источники часто приводят «Авангард» в качестве примера военной мощи страны.

Авторы напомнили, что «Авангард» поступил на вооружение армии России в декабре 2019 года. Система разрабатывалась в Советском Союзе в 1980-х годах в ответ на очень масштабные американские инвестиции в средства противоракетной обороны.

В середине декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что пусковые установки ракетного комплекса «Авангард» с управляемым боевым блоком работают под управлением командных пунктов «Бугай». В основе «Авангарда» лежит гиперзвуковой управляемый боевой блок, который запускает к цели межконтинентальная баллистическая ракета.

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