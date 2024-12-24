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20:02, 24 декабря 2024Из жизни

Древняя скрижаль с библейскими заповедями ушла с молотка за пять миллионов долларов

Каменная скрижаль с десятью заповедями продана на аукционе Sotheby’s
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Аукционный дом Sotheby’s продал древнюю скрижаль с библейскими заповедями. Об этом сообщает издание The New York Times.

Считается, что скрижаль изготовили около полутора тысяч лет назад. Это самый древний артефакт подобного рода, известный специалистам. Он представляет собой каменную плиту весом 52 килограмма и длиной примерно 60 сантиметров. Ее покрывают древнееврейские письмена, перечисляющие десять заповедей из Ветхого Завета.

Перед аукционом эксперты не исключали, что стоимость лота достигнет миллиона или даже двух миллионов долларов (от 101 миллиона до 202 миллионов рублей). Итоговая цена в 2,5 раза превзошла их ожидания. После 10 минут оживленного торга скрижаль ушла с молотка за 5,04 миллиона долларов (546,5 миллиона рублей). Покупатель пожелал сохранить анонимность, однако известно, что он намерен вернуть купленное в Израиль.

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Скрижаль была обнаружена еще в 1913 году во время строительства железной дороги на территории современного Израиля. Тогда ценность артефакта не осознали и вымостили им улицу. Там скрижаль пролежала около 30 лет. Она лежала лицевой стороной вверх, и надпись несколько стерлась из-за «интенсивного пешеходного движения».

В 1943 году некий Джейкоб Каплан понял, что за артефакт лежит под ногами прохожих, выкупил его и описал в статье для научного журнала «Бюллетень Общества изучения еврейской Палестины». В 1995 году скрижаль перешла в собственность израильского антиквара, затем попала в Музей живой Торы в Нью-Йорке. Ее последним владельцем был коллекционер Митчелл С. Кеппелл, который в 2016 году приобрел ее за 850 тысяч долларов. Именно он выставил скрижаль на аукцион.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах с аукциона продали редчайший риксдоллар 1898 года выпуска. Уникальная золотая монета была изготовлена всего в двух экземплярах.

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