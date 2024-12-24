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20:42, 24 декабря 2024Спорт

Медведева рассказала о связанном с фигурным катанием кошмарном сне

Медведева: снится кошмарный сон, как я ничего не могу сделать на соревнованиях
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Natalya Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Вице-чемпионка Олимпийских игр Евгения Медведева в эфире телеканала «Старт» рассказала о связанном с фигурным катанием кошмарном сне, который ей регулярно снится.

Россиянка рассказала, что ей снится участие в соревнованиях. «И у меня не получается ничего. Как будто у меня полная раскоординация, руки и ноги не слушаются, я в ужасе. Это мой личный сорт кошмаров. Такие сны у меня раз в месяц, наверное, стабильно», — рассказала Медведева.

Ранее фигуристка объяснила отчисление из Московского государственного университета. «Потому что я туда не ходила. Я не хотела и не ходила», — отметила спортсменка.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.

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