Медведева объяснила отчисление из МГУ

Фигуристка Медведева заявила, что не хотела и не ходила учиться в МГУ

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак объяснила отчисление из Московского государственного университета (МГУ).

«Потому что я туда не ходила. Я не хотела и не ходила», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что ей предложили поступить в высшую школу культурной политики и управления в гуманитарной сфере, и на тот момент хотела учиться, однако быстро поняла, что не сможет совмещать учебы и выступления в шоу.

Медведева поступила на факультет МГУ «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере» в 2021 году. Позднее она сообщила, что прекратила учебу в университете.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.