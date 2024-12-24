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09:06, 24 декабря 2024Россия

Москвичка поскользнулась и попала под трамвай

«360»: на северо-востоке Москвы женщина поскользнулась и попала под трамвай
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В проезде Дежнева на северо-востоке Москвы женщина поскользнулась и попала под трамвай, спасти горожанку не удалось, об этом сообщил телеканал «360».

Из-за аварии задерживаются трамваи №17. Маршрут временно изменили.

Личность москвички сейчас устанавливается, на месте начали работу сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Магнитогорске Челябинской области 71-летней женщине трамваем отрезало ноги. Водитель общественного транспорта не заметила, как переехала россиянку и проследовала дальше по маршруту.

Пострадавшую прооперировали — ей пришлось ампутировать конечности. Также у нее диагностировали перелом черепа.

Еще раньше в Челябинске трамвай переехал мужчину. Спасти его не удалось, какие именно травмы он получил, не раскрывалось.

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