Москвичка поскользнулась и попала под трамвай

«360»: на северо-востоке Москвы женщина поскользнулась и попала под трамвай

В проезде Дежнева на северо-востоке Москвы женщина поскользнулась и попала под трамвай, спасти горожанку не удалось, об этом сообщил телеканал «360».

Из-за аварии задерживаются трамваи №17. Маршрут временно изменили.

Личность москвички сейчас устанавливается, на месте начали работу сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Магнитогорске Челябинской области 71-летней женщине трамваем отрезало ноги. Водитель общественного транспорта не заметила, как переехала россиянку и проследовала дальше по маршруту.

Пострадавшую прооперировали — ей пришлось ампутировать конечности. Также у нее диагностировали перелом черепа.

Еще раньше в Челябинске трамвай переехал мужчину. Спасти его не удалось, какие именно травмы он получил, не раскрывалось.