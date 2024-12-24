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06:33, 25 декабря 2024Наука и техника

Названы сроки отправки индийского космонавта на Луну

ISRO: индийского космонавта отправят на Луну в 2040 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Индия планирует высадить космонавта на Луну к 2040 году в рамках амбициозной космической программы. Сроки отправки назвал председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Соманатх в эфире телеканала NDTV.

«Когда мы будем отмечать 100-летие нашей независимости, на Луне будет развеваться индийский флаг. Наш человек отправится туда, установит его и благополучно вернется. Это произойдет в 2040 году», — сказал он.

Руководитель ISRO подчеркнул, что впервые в истории космической программы у организации есть видение на следующие 25 лет. В частности, Индия планирует создать собственную космическую станцию через 10 лет. В 2028-м будет запущен модуль станции, который подготовит почву для ее полного развертывания.

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В сентябре стало известно, что правительство Индии одобрило начало работ по созданию национальной многомодульной околоземной орбитальной станции Bharatiya Antariksha Station. Начало развертывания станции привязано к завершению индийской пилотируемой программы Gaganyaan.

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