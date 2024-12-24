Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:02, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

Немецким журналистам запретили участвовать в пресс-конференции Лаврова

Руководство немецкого СМИ запретило журналистам работать на конференции Лаврова
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Руководство одного СМИ Германии запретило журналистам участвовать в пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире канала «Россия 24».

Дипломат рассказала, что неназванное немецкое СМИ, получив приглашение поработать на пресс-конференции министра, заявило, что нужно посоветоваться с редакцией. «А потом позвонили и сказали, что им не разрешили», — добавила Захарова.

По ее словам, в качестве причины сотрудники СМИ озвучили необходимость освещать «рождественскую повестку». Официальный представитель МИД РФ добавила, что у российских журналистов работа не зависит от праздников.

Пресс-конференция Лаврова пройдет 26 декабря. В ней будут участвовать как российские, так и иностранные журналисты.

Ранее Захарова заявила, что российские журналисты мешают Западу формировать собственную картину мира. По ее словам, в материалах российских медиа отражается реальное положение дел в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Москвичей предупредили о риске землетрясения. Когда оно может произойти?

      Россиян предупредили о последствиях употребления даже малых доз спиртного

      В Мюнхене загорелся дом престарелых

      Зоозащитники похвалили Ким Кардашьян за меховое бикини в коллекции Skims

      Зеленского обвинили в игнорировании реалистичных предложений по урегулированию конфликта

      Турист пошел за покупками в супермаркете Египта и оказался с перерезанным горлом

      В СПЧ призвали создать надзор за помилованными в связи с участием в СВО

      Сирийские христиане вышли на протесты в Дамаске

      Украинскому агенту дали срок за подготовку диверсий на российских железных дорогах

      Экс-главный санитарный врач России оценил влияние налога на бездетность в молодости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше