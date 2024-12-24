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10:16, 24 декабря 2024Спорт

Олимпийская чемпионка из Канады объяснила реакцию на допуск российских фигуристов

Дюамель: критерии допуска российских фигуристов действительно справедливы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Меган Дюамель

Меган Дюамель. Фото: John Sibley / Reuters

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель объяснила свою реакцию на допуск российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я действительно считаю, что правила, определяющие, кто может участвовать в соревнованиях, справедливы», — заявила Дюамель, добавив, что критерии отбора довольно обширны.

Ранее Дюамель рассказала, что ознакомилась со всеми критериями и правилами допуска россиян и сочла решение Международного союза конькобежцев (ISU) «в какой-то степени справедливым». Она отметила, что ее это устраивает.

20 декабря ISU допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Кандидатуры, а также запасные должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

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