Продажи одной категории машин в России резко выросли

«Автостат»: продажи люксовых машин в России выросли на 22 % в январе-ноябре

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года суммарные объемы продаж новых люксовых автомобилей в России увеличились на 22 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 499 единиц. О резком росте реализации этой категории машин в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Что касается последнего месяца осени, то самой востребованной у россиян моделью в этом ценовом сегменте стал внедорожник Rolls-Royce Cullinan. В ноябре данный автомобиль купили в общей сложности десять раз. Это позволило Rolls-Royce оказаться самым популярным люксовым брендом в России. Реализация машин этой марки достигла отметки в 19 единиц.

В тройку самых популярных моделей в этом сегменте также вошли кроссоверы Lamborghini Urus (девять проданных экземпляров) и Bentley Bentayga (шесть единиц). На втором месте по популярности среди люксовых брендов оказался Bentley (10) и Lamborghini (9). В топ-5 также вошли Ferrari (4) и Maserati (1), заключили в агентстве.

В России растут продажи не только новых люксовых автомобилей, но и подержанных. По итогам сентября реализация подобных машин с пробегом в стране увеличилась на пять процентов в годовом выражении и составила 198 единиц. На долю автомобилей Rolls-Royce пришлась почти пятая часть (19 процентов, или 37 штук) от числа сделок в этом ценовом сегменте на вторичном рынке. За первый месяц осени в России также перепродали 36 Lamborghini, 32 Maserati, 18 Ferrari и 7 Aston Martin.