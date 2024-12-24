Протаранившего около 80 автомобилей во дворах дома пьяного россиянина сняли на видео

Опубликованы кадры тарана около 80 автомобилей пьяным водителем в Красноярске

В сети появились кадры тарана около 80 автомобилей во дворах дома в районе Солнечный в Красноярске. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как автомобиль, за рулем которого пьяный водитель, хаотично передвигается по двору и задевает машины. У многих из тех, которые попали в кадр, срабатывает аварийная сигнализация — водители поврежденных транспортных средств выбегают во двор и пытаются остановить происходящее.

О случившемся в Красноярске стало известно вечером в понедельник, 23 декабря. Мужчина сел за руль авто в нетрезвом состоянии в свой день рождения. По разным данным, он повредил от 40 до 76 автомобилей.

В декабре 2023 года в Москве пьяный водитель электромобиля Voyah протаранил семь машин, которые находились на парковке. Авария произошла на Дмитровском шоссе, водитель китайского электрокара пострадал.