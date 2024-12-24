Британская певица Рита Ора похвасталась фигурой в топе с глубоким декольте

Британская певица Рита Ора похвасталась фигурой в откровенном наряде в спортзале. Публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 16,2 миллиона подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала перед камерой, лежа на тренажере, в спортивном костюме, состоящем из топа с глубоким декольте и укороченных обтягивающих шортов.

При этом звезда показала подтянутое и стройное тело с рельефным прессом. Кроме того, она распустила короткие вьющиеся волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в декабре певица Рита Ора показала лицо без макияжа. Исполнительница отметила, что решила уделить время себе. Она посетила сауну и спортивный зал, где позировала в полотенце, бикини и черном бра-топе и шортах.