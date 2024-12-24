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18:15, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре рассказали о возможности операторов связи блокировать звонки из-за границы

Роскомнадзор: операторы связи могут блокировать звонки из-за границы уже сейчас
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Estam / Shutterstock / Fotodom  

Операторы связи могут блокировать звонки из-за границы уже сейчас. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время значительное количество мошеннических звонков совершается из-за рубежа. Операторы связи и владельцы мессенджеров должны принимать меры по защите своих пользователей, подчеркнули в Роскомнадзоре.

«Операторы связи уже сейчас могут по умолчанию блокировать звонки из-за границы. Пользователь при этом должен иметь возможность разблокировать их все или те, которые поступают с номеров из его контактов», — заявили в пресс-службе.

В Роскомнадзоре добавили, что некоторые операторы связи уже работают над внедрением для пользователей возможности самостоятельно запрещать входящие звонки из-за рубежа. «Однако возможно и законодательное введение этих требований», — уточнили в ведомстве.

Ранее 24 декабря стало известно, что Минцифры и Роскомнадзор обсуждают возможность ограничить голосовые звонки через мессенджеры из-за активности мошенников. Уточнялось, что 40 процентов звонков через мессенджеры совершают злоумышленники, причем 70 процентов из них — из-за рубежа.

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