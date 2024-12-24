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18:45, 24 декабря 2024Спорт

Родившаяся в Москве теннисистка объяснила решение выступать за Казахстан

Теннисистка Путинцева: решила выступать за Казахстан из-за лучших условий
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Юлия Путинцева

Юлия Путинцева. Фото: Илья Смирнов / Коммерсантъ

Родившаяся в Москве теннисистка Юлия Путинцева на канале «Лучший теннисный подкаст» на YouTube объяснила решение сменить спортивное гражданство с российского на казахстанское.

По словам спортсменки, в России у нее не было возможности бесплатно тренироваться. «В Казахстане мне предложили условия, тренировочные базы. Когда я приехала туда первый раз, мне сразу вынесли коробку мячей», — рассказала Путинцева.

Теннисистка добавила, что во время выступлений за Россию ей не давали приглашений на местные престижные турниры. «Ни на Кубок Кремля, ни на Питер, никуда. Объясняли, что есть другие игроки, более взрослые, кто заслужил», — отметила Путинцева.

Теннисистка представляет Казахстан с 2012 года. Спортсменка, являющаяся победительницей трех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), занимает 29-е место в рейтинге организации.

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