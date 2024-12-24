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16:48, 24 декабря 2024Экономика

Россия продала Китаю рекордный объем одного морепродукта

Таможня КНР: импорт российских крабов вырос почти до 150 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Adele Heidenreich / Shutterstock / Fotodom  

В последний месяц осени Россия повысила экспорт крабов в Китай. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенные органы КНР.

Оказалось, что в ноябре поставки российских крабов в Китай увеличились до рекордных 148,7 миллиона долларов. Рост год к году оценивается в 44 процента, а в месячном выражении в 1,5 раза. Что касается поставок рыбы и морепродуктов в целом, то они увеличились до 307 миллионов долларов.

Отмечается, что крабы составили около 50 процентов данного вида экспорта. Еще почти 45 процентов приходится на замороженную рыбу (в основном треску).

В начале осени Россия смогла повысить экспорт крабов и в другую азиатскую страну — Японию. Соответствующий показатель вырос почти в полтора раза. Стоимость экспорта дошла почти до 35 миллионов долларов.

По итогам I квартала 2024 года суммарные объемы вывоза рыбы и морепродуктов из России в Японию выросли на 22 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го года.

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