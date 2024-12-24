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07:02, 24 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом мошенничестве с «Госуслугами»

Представитель SafeTech Верестникова: мошенники имитируют взлом «Госуслуг»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова заявила, что в России становится популярной новая мошенническая схема. Ее слова приводит РИА Новости.

Верестникова предупредила о новом мошенничестве с «Госуслугами» и уточнила, что злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале, а также набор микрозаймов. Таким образом они вынуждают жертв запаниковать и начать переводить свои средства якобы на «безопасный счет».

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«Цель этой активности — заставить человека поверить, что он реально стал жертвой мошенников, запаниковать, и тогда в состоянии аффекта он уже будет делать то, что говорят злоумышленники», — объяснила представитель SafeTech.

Ранее россиян предупредили о мошенническом клоне портала. Он был замаскирован под форму для подачи заявления о мошенничестве в Центробанк.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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