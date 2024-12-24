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18:24, 24 декабря 2024Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях употребления даже малых доз спиртного

Республиканский госпиталь Уфы: алкоголь грозит сердечной недостаточностью
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Регулярное употребление даже малых доз алкоголя вредит здоровью, предупредили специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе. Последствия вредной привычки они перечислили россиянам в беседе с UfaTime.ru.

По словам экспертов, даже небольшие дозы спиртного оказывают негативное воздействие на головной мозг и подавляют центры, ответственные за контроль поведения. В результате человек перестает адекватно оценивать свои действия. «По мере того, как концентрация алкоголя в организме увеличивается, тормозные процессы все больше угнетаются. Спиртное также негативно влияет на все системы и органы и в конечном итоге ведет к уменьшению продолжительности жизни», — отметили врачи.

Кроме того, алкоголь приводит к отечности и красноте лица, ухудшает пищеварение, приводит к повышению артериального давления и развитию сердечной недостаточности, снижает репродуктивную функцию, перечислили специалисты.

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Также эксперты обратили внимание на то, что алкоголь ухудшает, а не улучшает настроение — этиловый спирт в краткосрочной перспективе может повысить настроение, однако после этого подъем сменится спадом.

Мужчины, которые регулярно в праздничные дни употребляют алкоголь, гораздо чаще страдают от эректильной дисфункции и сниженного либидо. Злоупотребляющие женщины подвержены большему риску бесплодия, а также рождению детей с аномалиями развития

Ранее врач-гастроэнтеролог Алия Усеева рассказала о вреде стакана воды натощак. По ее словам, польза этой привычки не доказана, в то же время она способна навредить пищеварению.

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