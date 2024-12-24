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10:32, 24 декабря 2024Россия

Российский слесарь очищал конвейер от опилок и остался без руки

В Колпино слесарь очищал конвейер от опилок и остался без руки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В петербургском Колпино 61-летний слесарь очищал на мебельном заводе конвейер от опилок и остался без руки. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, все случилось на заводе «Балтика Леспром». Руку мужчины внезапно затянуло в барабан машины. Произошла травматическая ампутация правой руки, кроме того, работник сильно ударился о станок головой и грудью.

С завода пострадавшего отвезли в больницу, там ему провели операцию. Его состояние медики назвали тяжелым.

На предприятии уже нашли нарушения, связанные с техникой безопасности.

Ранее сообщалось, что в Красноярске сотрудник мусороперерабатывающего завода лишился руки на работе.

Комиссия признала случившееся несчастным случаем на производстве. Решается вопрос о привлечении предприятия к административной ответственности.

ЖЗЛ
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