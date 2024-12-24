Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:31, 24 декабря 2024Силовые структуры

Сделавшую операцию жене главы ФЕОР хирурга суд отправил под домашний арест

В Москве посадили под домашний арест хирурга, сделавшую операцию жене главы ФЕОР
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве Замоскворецкий районный суд отправил под домашний арест хирурга Екатерину Лонскую, сделавшую операцию жене главы Федерации еврейских общин России (ФЕОР), из-за которой та чуть не ослепла. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, Лонская обвиняется по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По этой статье ей грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она отправлена под домашний арест на срок 23 суток.

17 декабря Госдума, а 20 декабря Совет Федерации приняли поправки в Уголовный кодекс (УК) России, которые выводят медицинских работников из диспозиции этой статьи. Однако поправки пока не подписаны президентом.

По данным следствия, обвиняемая на первичном осмотре не провела диагностику должным образом и не выяснила, какие препараты принимает пострадавшая. Это и привело к осложнению.

Как сообщает РИА Новости, женщина обратилась в одну из частных московских клиник для того, чтобы сделать блефаропластику. После операции она пролежала в палате неделю и потеряла зрение.

Ранее сообщалось, что один глаз потерпевшей ослеп полностью, второй видит на 30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан назвал год окончания конфликта на Украине

      Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУ

      Врач назвала замену дорогим аптечным витаминам

      Татьяна Лазарева отказалась признать вину по обвинению в оправдании терроризма

      Банки снизили сроки по одному виду кредитов

      В Северной Корее полюбили песню жен участников СВО

      В российском регионе осудят семь автоподставщиков за получение выплат от страховых

      В Грузии рассказали о беспрецедентном давлении так называемых друзей

      Утилизация российских вагонов оказалась дешевле ремонта

      Россиянин замерз и восемь раз ударил кирпичом по двери метро в поисках тепла

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше