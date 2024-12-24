Сделавшую операцию жене главы ФЕОР хирурга суд отправил под домашний арест

В Москве посадили под домашний арест хирурга, сделавшую операцию жене главы ФЕОР

В Москве Замоскворецкий районный суд отправил под домашний арест хирурга Екатерину Лонскую, сделавшую операцию жене главы Федерации еврейских общин России (ФЕОР), из-за которой та чуть не ослепла. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, Лонская обвиняется по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По этой статье ей грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она отправлена под домашний арест на срок 23 суток.

17 декабря Госдума, а 20 декабря Совет Федерации приняли поправки в Уголовный кодекс (УК) России, которые выводят медицинских работников из диспозиции этой статьи. Однако поправки пока не подписаны президентом.

По данным следствия, обвиняемая на первичном осмотре не провела диагностику должным образом и не выяснила, какие препараты принимает пострадавшая. Это и привело к осложнению.

Как сообщает РИА Новости, женщина обратилась в одну из частных московских клиник для того, чтобы сделать блефаропластику. После операции она пролежала в палате неделю и потеряла зрение.

Ранее сообщалось, что один глаз потерпевшей ослеп полностью, второй видит на 30 процентов.