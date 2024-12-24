Сноубордистка-участница Олимпиады-2022 из Швейцарии погибла в Альпах

Швейцарская сноубордистка Софи Хедигер, участвовавшая в Олимпиаде 2022 года в Пекине, погибла в Альпах. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных видов спорта Швейцарии.
Причиной смерти 26-летней спортсменки стал сход лавины. Уточняется, что Хедигер занималась фрирайдом. Другие подробности случившегося не уточняются,
«Мы ошеломлены, и наши мысли обращены к семье Софи, которой мы выражаем наши глубочайшие соболезнования», — заявил генеральный директор Swiss-Ski Вальтер Ройссер.
Хедингер является чемпионкой Универсиады и призером этапов Кубка мира в сноуборд-кроссе. В этом виде программы она выступила на ОИ-2022, но вылетела на стадии 1/8 финала.