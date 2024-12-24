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09:07, 24 декабря 2024Экономика

В России оценили скорость потери грузового флота

ГТЛК: строительство судов грузового флота отстает от объемов списания в два раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Темпы списания судов в морском флоте России в настоящее время почти в два раза превосходят скорость строительства новых. Такая оценка указывается в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), на который ссылается РИА Новости.

До 2022 года такие потери удавалось компенсировать за счет фрахта иностранных судов, но из-за санкций эти возможности сильно ограничены. С речными судами ситуация значительно хуже — скорость их строительства отстает от выбытия в 4,5 раза. Причем в сегменте буксиров списание происходит в девять раз быстрее пополнения, а у сухогрузов — в 5,4 раза.

Высокие ставки по кредитам, а также длительные сроки окупаемости не позволяют судоходным компаниям заказывать новый флот самостоятельно. Сделать они это смогут только при условии государственной поддержки.

В общей сложности России в период до 2030 года необходимо построить 1,4 тысячи судов внутреннего водного транспорта и 500 единиц морского, отмечается в документе.

В начале декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил, что на достройку заказанных государством и частными компаниями судов нужен триллион рублей. По его словам, заключенные контракты оказались дешевле стоимости самих работ, поэтому без помощи государства обойтись не выйдет.

Осенью прошлого года 100 процентов акций ОСК в доверительное управление на пять лет получил ВТБ, а глава банка Андрей Костин стал председателем совета директоров компании. После изучения состояния предприятий судостроительной отрасли он сравнил деятельность компании с финансовой пирамидой, а состояние верфей — с историческим музеем.

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