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14:02, 24 декабря 2024Спорт

Стали известны подробности о транспортировке тела экс-мужа Седоковой в Латвию

Тело экс-мужа Седоковой баскетболиста Тиммы транспортируют в Латвию 24 декабря
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Artur Stabulnieks / IMAGO / Globallookpress.com

Тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, транспортируют в Латвию во вторник, 24 декабря. Подробности стали известны News.ru.

«Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать», — заявил друг Тиммы Гатис Лининьш. Он подчеркнул, что затягивание с транспортировкой не связано с нехваткой денежных средств.

Накануне сообщалось, что за телом Тиммы в морг никто не обращался. Кроме того, отмечалось, что у мужчины не нашли паспорт.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. По имеющейся информации, он покончил с собой.

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