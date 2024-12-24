Стали известны подробности о транспортировке тела экс-мужа Седоковой в Латвию

Тело экс-мужа Седоковой баскетболиста Тиммы транспортируют в Латвию 24 декабря

Тело баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы Анны Седоковой, транспортируют в Латвию во вторник, 24 декабря. Подробности стали известны News.ru.

«Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать», — заявил друг Тиммы Гатис Лининьш. Он подчеркнул, что затягивание с транспортировкой не связано с нехваткой денежных средств.

Накануне сообщалось, что за телом Тиммы в морг никто не обращался. Кроме того, отмечалось, что у мужчины не нашли паспорт.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. По имеющейся информации, он покончил с собой.