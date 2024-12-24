Тигр напал на фермера и съел половину его тела

В Индии тигр съел фермера, который пас скот

Тигр растерзал фермера из Индии, когда тот пас скот. Об этом сообщает ETV Bharat.

Трагедия произошла в деревне Хайрланджи Силари, штат Мадхья-Прадеш. В воскресенье утром, 22 декабря, 50-летний фермер Сукхрам Уике отправился распахивать поле и погнал часть скота на выпас, однако животные вернулись домой одни. Односельчане отправились на поиски Уике. Сначала они обнаружили его шлепанцы и полотенца, а затем нашли следы крови рядом с кустами на тростниковой плантации неподалеку. Вскоре они заметили тигра, который напал на фермера и утащил в лес его тело.

Селяне подняли шум и смогли отогнать хищника от Уика, однако помочь мужчине было уже нельзя. Тигр съел нижнюю половину его тела, а на его голове и шее обнаружились глубокие раны.

Тот же молодой тигр задрал теленка за несколько дней до атаки на Уике. Найти его при помощи дронов не удалось. После происшествия операцию по поиску тигра возобновили. Жителям деревни посоветовали не выходить из дома после наступления темноты и не работать в полях в одиночку.

Ранее в Индии тигр растерзал пожилую женщину в национальном парке Панна, штат Мадхья-Прадеш. Он схватил 65-летнюю Фулию Бай и утащил в лес на глазах у ее подруг.