Турист пошел за покупками в супермаркете Египта и оказался с перерезанным горлом

Daily Mail: незнакмомец перерезал горло туристу в супермаркете Египта

Британский турист пошел за покупками в супермаркет Египта и оказался с перерезанным горлом из-за незнакомца. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел в Шарм-эш-Шейхе. 33-летний Бельгин Сейтмола выбирал продукты, когда неизвестный мужчина подошел и ударил его ножом в шею. Теперь он находится в больнице в тяжелом состоянии и должен собрать десятки тысяч фунтов стерлингов на свое лечение. Более того, во время одной из операций ему занесли инфекцию.

Мать пострадавшего, 55-летняя Омер Сена, открыла сбор средств для сына. Она отметила, что они должны были встречать Рождество вместе, а не ждать чуда в больнице.

Ранее неизвестный мужчина, перерезавший горло швейцарской туристке в кафе в Алжире, выкрикивал слова «Аллах велик!» и «Да здравствует Палестина!». Нападение на женщину случилось на глазах ее детей и подруги на курорте Джанет.