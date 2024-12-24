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13:48, 24 декабря 2024Россия

В академии МВД России раскрыли подробности о падении БПЛА на ее территорию

Упавший на территорию академии МВД в Нижнем Новгороде БПЛА оказался учебным
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал NewsNN | Нижний Новгород

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), упавший на территорию академии МВД в Нижнем Новгороде, не представляет опасности. Подробности об инциденте раскрыли в пресс-службе учебного заведения, пишет NewsNN в Telegram.

Как уточнил представитель академии, пострадавших и разрушений нет. Спецслужбы изъяли летательный аппарат для дальнейшего исследования. Пресс-секретарь учебного заведения подчеркнула, что учащиеся даже ничего не услышали и продолжают занятия.

По информации издания, дрон оказался учебным и упал на территорию академии, не задев здание. Причина инцидента не уточняется.

О происшествии стало известно утром 24 декабря. Предварительно, дрон был без взрывного устройства. Также сообщалось об эвакуации курсантов.

Раннее Минобороны России сообщило, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины выпустили по России четыре беспилотника. Три дрона средства противовоздушной обороны перехватили над Ростовской областью, еще один — над Воронежской.

ЖЗЛ
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