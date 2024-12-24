В Финляндии закроют используемый россиянами для «откатки» визы магазин

Lidl закроет супермаркет на границе России и Финляндии

Супермаркет Lidl, расположенный на финляндско-российской границе, прекратит свою работу. Соответствующая информация опубликована на сайте магазина.

Магазин, используемый россиянами для «откатки» шенгенской визы, закроется уже 29 декабря. Причины такого решения не уточняются.

Супермаркет находится у пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка» на финской стороне. По данным местного агентства 47news, россияне пересекали границу в пункте пропуска, покупали европейские товары в Lidl и возвращались в Россию с открытой финской визой.

В октябре Финляндия объявила о полном прекращении работы двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией — в Париккале и Инари.