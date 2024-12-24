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12:20, 24 декабря 2024Забота о себе

Врач назвала замену дорогим аптечным витаминам

Терапевт Шубина назвала тыкву заменой аптечным витаминам и БАДам
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marius Ciocirlan / Unsplash

Врач-терапевт Полина Шубина посоветовала в холодное время года добавить в рацион сезонные и другие фрукты и овощи. В разговоре с изданием «Доктор Питер» она назвала их заменой дорогим аптечным витаминным комплексам и БАДам.

Доктор порекомендовала добавить в рацион тыкву и заявила, что ее можно считать зимним суперфудом. «Тыква богата витамином С, фолиевой кислотой, витаминами группы В. Благодаря антиоксидантам она помогает в профилактике повышения артериального давления, ревматоидного артрита, болезни Альцгеймера, также поддерживает здоровье кожи и стимулирует выработку коллагена», — рассказала Шубина.

Кроме того, она призвала есть зимой хурму, груши, айву, клюкву, киви, кабачки, баклажаны и болгарский перец. Врач назвала эти продукты источниками многих витаминов и микроэлементов, а также пищевых волокон.

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Шубина заверила, что прием витаминов и БАДов не является гарантией хорошего самочувствия даже в тех случаях, когда человек не следит за режимом дня и питанием. «Это не так. Витамины — это не психостимуляторы, не психоактивные вещества, то есть они не помогут чувствовать себя бодрее и активнее», — подчеркнула врач.

Ранее терапевт Мария Воробей посоветовала есть несколько продуктов для укрепления иммунитета. Среди прочих она включила в этот список цитрусовые и рукколу.

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