Врач предупредил о рисках перелома пениса в новогодние праздники

Врач-уролог Жахонгир Муминов предупредил, что в праздничные дни значительно увеличивается количество мужчин, которые обращаются к доктору с переломом пениса. О том, почему случается эта интимная травма, он рассказал в беседе с Life.ru.

По словам Муминова, чаще всего перелом пениса происходит у мужчин, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Врач отметил, что эта травма возникает из-за воздействия грубой физической силы на эрегированный половой орган. Кроме того, к перелому может привести неосторожность партнерши, особенно если она находится в позе наездницы, уточнил уролог.

«В праздничные дни, тем более в период новогодних праздников, таких обращений и правда намного-намного больше», — констатировал доктор.

Ранее уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников перечислил первые признаки развития эректильной дисфункции, на которые мужчины чаще всего не обращают внимания. Уролог отметил, что проблемы с потенцией можно заподозрить, если для достижения эрекции требуется длительное время, а при отсутствии стимуляции она моментально спадает.