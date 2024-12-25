На борьбу с блэкаутами в Москве захотели потратить полтриллиона рублей

«Ведомости»: до 2030 года на Московскую энергосистему потратят 461 млрд рублей

В целях предотвращения рисков масштабных отключений электроэнергии (блэкаутов) в Москве и Московской области в период до 2030 года на развитие Московской энергосистемы планируется потратить 460,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные «Системного оператора» (СО, диспетчер системы), подготовленные к заседанию правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, которое намечено на 26 декабря, пишут «Ведомости».

На эти средства предполагается возвести объекты новой генерации, в том числе двух новых блоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 и расширение Каширской ГРЭС, что потребует 219 миллиардов рублей. Также «Россети» займутся масштабным строительством сетей — будут протянуты линии от Нововоронежской и Курской АЭС и расширено московское энергокольцо.

Средства на строительство ЛЭП в Москве изыщут за счет повышения тарифов на передачу по магистральным сетям, а другие расходы профинансируют за счет надбавки для европейской части России и Урала. В целом, по предварительным оценкам, влияние строек для Москвы приведет к росту тарифов на 2,6 процента.

Как следует из материалов правкомиссии, конкурса для строительства в Москве не будет, проектами займутся «Газпром энергохолдинг» и «Интер РАО». Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указал, что строить новые мощности в нынешних экономических реалиях генераторам невыгодно из-за финансовых проблем и рисков штрафов, поэтому они избегают участия в конкурсах и стараются выйти из ранее утвержденных проектов.

Также более триллиона рублей до 2030 года власти хотят потратить на решение проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке и в юго-восточной части Сибири, где проблема приняла наиболее серьезный характер. Не исключено, что в ближайшие годы вместо продажи электроэнергии в Китай по действующему контракту потребуется ее импорт, потому что мощности изнашиваются слишком быстро.

Как отмечал ранее Минэнерго Сергей Цивилев, российская энергетика слишком долго была недофинансирована, так что резервы, остававшиеся после распада СССР, уже исчерпаны.