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16:31, 25 декабря 2024Наука и техника

Названы самые популярные браузеры

Google Chrome и Microsoft Edge стали самыми популярными браузерами в 2024 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В 2024 году Google Chrome остался самым популярным браузером в мире. Об этом сообщает издание The Register.

Журналисты медиа обратили внимание, что корпорация Microsoft опубликовала большой отчет об использовании браузера Edge, однако замолчав о его доле на рынке. Специалисты обратили внимание на статистику Statcounter, согласно которой доля Edge за год выросла менее чем на 1 процент — до 12,87 процента.

Лидером рынка аналитики назвали Google Chrome, доля которого за год увеличилась с 65,23 до 66,33 процента. На третьем месте с долей 9,13 процента осталась Safari.

Журналисты The Register отметили, что браузеры от Microsoft были крайне популярны в нулевых годах. Однако американская корпорация потеряла долю на рынке из-за неудачных обновлений и агрессивного навязывания пользователям Internet Explorer. «В то время как IE был неуклюжим и страдал от проблем с совместимостью, Chrome был гладким, легким и быстрым», — заметили авторы.

Также в материале говорится, что и Microsoft Edge, и Google Chrome созданы на базе движка Chromium. Несмотря на сходство в технических деталях, пользователи все равно предпочитают продукт от Google.

В середине декабря глава корпорации Microsoft Сатья Наделла заявил, что Google Chrome является популярнейшим браузером в Windows. «Сейчас Google зарабатывает на Windows больше, чем сама Microsoft», — подчеркнул руководитель американской компании.

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