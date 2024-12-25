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17:59, 25 декабря 2024Спорт

Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС

Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет единственным кандидатом на пост главы организации на новых выборах. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, прием документов от возможных кандидатов завершен. Выборы состоятся 2 февраля 2025 года на конференции РФС.

Ранее Дюков назвал лучший матч национальной сборной в 2024 году. Он сделал выбор в пользу игры с Сербией.

4 февраля 2021 года Дюкова также переизбрали на безальтернативной основе. Срок полномочий главы РФС составляет четыре года.

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