Глава Северной Осетии рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в ТЦ из-за БПЛА

Двое пострадавших при взрыве в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отказались от госпитализации. Об их состоянии рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram.
По информации Меняйло, двум посетителям ТЦ медицинская помощь была оказана на месте. «Желаю скорейшего выздоровления», — подытожил чиновник.
Информация о взрыве в ТЦ появилась утром 25 декабря. Тогда сообщалось, что в происшествии могли пострадать до 13 человек — большинство из них являются сотрудниками «Алании Молл». Одного человека спасти не удалось. Информацию о жертве подтвердил и сам глава региона.
Момент взрыва в торговом центре попал на видео.