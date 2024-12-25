Губерниев жестко ответил раскритиковавшему ЧМ-2018 немецкому футболисту

Комментатор Губерниев назвал раскритиковавшего ЧМ-2018 Филиппа Лама бестолочью

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко ответил бывшему капитану сборной Германии по футболу Филиппу Ламу, заявившему о пострадавшей из-за проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году Европе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«С мозгами у него, конечно, очень большие проблемы. Он просто бестолочь», — заявил журналист. Он назвал обидным подобное поведение хорошего футболиста.

Ранее Лам заявил, что перед выбором стран-хозяек турниров важно оценивать условия и политическую ситуацию. По его мнению, Европа немного пострадала из-за проведения чемпионатов мира по футболу в России (2018 год) и Катаре (2022 год).

Чемпионат мира-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля. Титул завоевала сборная Франции.