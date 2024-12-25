Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:17, 25 декабря 2024Россия

Кадыров назвал число россиян на борту летевшего в Чечню и рухнувшего в Казахстане самолета

Кадыров: на борту рухнувшего в Казахстане самолета находились 17 россиян
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

На борту рухнувшего в Казахстане пассажирского самолета, летевшего в аэропорт Грозного, находились 17 россиян. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его данным, всего на рейсе Azerbaijan Airlines из Баку находились 67 пассажиров, из которых выжили 25. Политик принес соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы.

Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines сообщили, что в качестве предварительной версии крушения самолета рассматривается столкновение самолета со стаей птиц.

Пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в трех километрах от Актау в Казахстане утром 25 декабря. По одной из версий, не подтвержденной официально, борт мог сменить курс из-за возможных атак беспилотников на Чечню. Перед крушением экипаж воздушного судна подал экстренный сигнал и совершил несколько кругов над аэропортом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Направлявшийся в Россию пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

      Россиян предупредили об активизации одной мошеннической схемы

      Изувеченные и примерзшие к земле тела солдат ВСУ в Курской области сняли на видео

      Путин и Алиев обсудили крушение самолета в Актау

      Пилот объяснил большое число выживших пассажиров из хвоста разбившегося в Актау самолета

      ФСБ возбудила дело в отношении незаконно проникших в Суджу журналистов

      В России допустили рост числа регионов с запретом майнинга

      После крушения пассажирского самолета в Казахстане возбудили уголовное дело

      Назван провоцирующий самое сильное похмелье алкоголь

      В Москве полиция накрыла 70 борделей и канал незаконной миграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше