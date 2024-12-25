Кадыров назвал число россиян на борту летевшего в Чечню и рухнувшего в Казахстане самолета

Кадыров: на борту рухнувшего в Казахстане самолета находились 17 россиян

На борту рухнувшего в Казахстане пассажирского самолета, летевшего в аэропорт Грозного, находились 17 россиян. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его данным, всего на рейсе Azerbaijan Airlines из Баку находились 67 пассажиров, из которых выжили 25. Политик принес соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы.

Ранее в авиакомпании Azerbaijan Airlines сообщили, что в качестве предварительной версии крушения самолета рассматривается столкновение самолета со стаей птиц.

Пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в трех километрах от Актау в Казахстане утром 25 декабря. По одной из версий, не подтвержденной официально, борт мог сменить курс из-за возможных атак беспилотников на Чечню. Перед крушением экипаж воздушного судна подал экстренный сигнал и совершил несколько кругов над аэропортом.