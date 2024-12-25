Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:59, 25 декабря 2024Россия

Кадыров раскрыл состояние выживших при крушении летевшего в Чечню самолета

Кадыров: состояние 12 выживших при крушении самолета в Казахстане крайне тяжелое
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Ruptly

Выжившие при крушении в Казахстане самолета Embraer 190AR, который направлялся в Грозный, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

В крайне тяжелом состоянии, по информации Кадырова, находятся 12 человек. Глава Чечни выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы.

Согласно другим данным, выжить в авиакатастрофе удалось 25 пассажирам. На борту самолета авиакомпании Az Airlines находились граждане России, Азербайджана, Казахстана и Кыргыстана.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Направлявшийся в Россию пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

      В Днепропетровске произошел новый взрыв

      Кадыров раскрыл состояние выживших при крушении летевшего в Чечню самолета

      В сети появились последние две минуты полета упавшего в Казахстане лайнера

      Число выживших после крушения пассажирского самолета в Казахстане увеличилось

      В Сирии курды начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией оппозиции

      Кадыров отреагировал на крушение следовавшего в Грозный пассажирского самолета

      Раскрыта главная причина вымирания динозавров

      Образ Тейлор Свифт на футбольном матче восхитил фанатов

      Сборная России по футболу сыграет с командами из Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше