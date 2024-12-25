Кадыров раскрыл состояние выживших при крушении летевшего в Чечню самолета

Выжившие при крушении в Казахстане самолета Embraer 190AR, который направлялся в Грозный, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
В крайне тяжелом состоянии, по информации Кадырова, находятся 12 человек. Глава Чечни выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы.
Согласно другим данным, выжить в авиакатастрофе удалось 25 пассажирам. На борту самолета авиакомпании Az Airlines находились граждане России, Азербайджана, Казахстана и Кыргыстана.