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14:13, 25 декабря 2024Бывший СССР

Лавров прокомментировал заявление пославшего Россию на три буквы Зеленского

Лавров: словом из трех букв Зеленский обозначил мирный саммит Киева по конфликту
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подразумевал под словом из трех букв планируемый Киевом второй мирный саммит по украинскому конфликту. Так заявление политика прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

Как напомнил министр иностранных дел, Зеленского спросили, что стоит сделать Москве для урегулирования ситуации. Украинский политик ответил, что российская сторона должна пойти на три буквы. Затем Зеленский отметил необходимость вызвать Россию на второй «мирный саммит», чтобы предъявить ей требования Киева, добавил Лавров.

«Если сопоставить два высказывания — на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, — я думаю, он в первой своей фразе обозначил название и смысл этого самого саммита», — сказал глава МИД РФ.

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