Лавров прокомментировал заявление пославшего Россию на три буквы Зеленского

Лавров: словом из трех букв Зеленский обозначил мирный саммит Киева по конфликту

Президент Украины Владимир Зеленский подразумевал под словом из трех букв планируемый Киевом второй мирный саммит по украинскому конфликту. Так заявление политика прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

Как напомнил министр иностранных дел, Зеленского спросили, что стоит сделать Москве для урегулирования ситуации. Украинский политик ответил, что российская сторона должна пойти на три буквы. Затем Зеленский отметил необходимость вызвать Россию на второй «мирный саммит», чтобы предъявить ей требования Киева, добавил Лавров.

«Если сопоставить два высказывания — на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, — я думаю, он в первой своей фразе обозначил название и смысл этого самого саммита», — сказал глава МИД РФ.