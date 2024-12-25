МИД отреагировал на крушение самолета с россиянами в Казахстане

Захарова: российское посольство в Казахстане следит за ситуацией в Актау

Российское посольство в Казахстане следит за ситуацией с крушением самолета с россиянами в Актау и находится в контакте с местными властями. Так на произошедшее отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Российское диппредставительство готово оказать содействие пострадавшим в авиакатастрофе. Кроме того, отечественные дипломаты, работающие в Казахстане, будут следить за происходящим.

Уточняется, что крушение потерпел лайнер Embraer 190 AHY8243 AZAL (Azerbaijan Airlines). Он подал сигнал ЧС из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой. Самолет летел из Баку в Грозный, но из-за тумана был перенаправлен в Махачкалу.