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23:01, 25 декабря 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о плане США в отношении Зеленского

Депутат Дубинский: Байден и Блинкен готовили Зеленского к конфликту с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jens Buttner / Pool / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и американский госсекретарь Энтони Блинкен готовили Владимира Зеленского к конфликту с Россией с 2020 года. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.

«Это только сейчас стало понятно, что Байден и Блинкен еще с осени 2020-го года взяли курс на войну с РФ руками Зеленского, и обеспечили ему бессменную власть для реализации своих планов», — подчеркнул он.

По словам политика, на текущий момент нет законных способов отстранения Владимира Зеленского от власти. Он, по мнению Дубинского, узурпировал ее с помощью группы контролируемых силовиков и послушного парламента.

Ранее депутат Александр Дубинский рассказал, что любой шаг в сторону мира на Украине ведет к признанию президентом страны Владимиром Зеленским своей лжи. По словам депутата, глава государства лгал о смысле войны.

Помимо этого, Дубинский высказал мнение, что Владимир Зеленский, говоря о снижении возраста мобилизации, торгуется с Западом, надеясь получить оружие.

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