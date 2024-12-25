На Украине рассказали о плане США в отношении Зеленского

Депутат Дубинский: Байден и Блинкен готовили Зеленского к конфликту с Россией

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и американский госсекретарь Энтони Блинкен готовили Владимира Зеленского к конфликту с Россией с 2020 года. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.

«Это только сейчас стало понятно, что Байден и Блинкен еще с осени 2020-го года взяли курс на войну с РФ руками Зеленского, и обеспечили ему бессменную власть для реализации своих планов», — подчеркнул он.

По словам политика, на текущий момент нет законных способов отстранения Владимира Зеленского от власти. Он, по мнению Дубинского, узурпировал ее с помощью группы контролируемых силовиков и послушного парламента.

Ранее депутат Александр Дубинский рассказал, что любой шаг в сторону мира на Украине ведет к признанию президентом страны Владимиром Зеленским своей лжи. По словам депутата, глава государства лгал о смысле войны.

Помимо этого, Дубинский высказал мнение, что Владимир Зеленский, говоря о снижении возраста мобилизации, торгуется с Западом, надеясь получить оружие.