Новак оценил темпы роста российского ВВП в уходящем году

Новак: по итогам 2024 года рост российского ВВП составит четыре процента

Российская экономика развивается устойчиво и динамично. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его процитировало ТАСС.

По словам чиновника, рост российского ВВП по итогам 2024 года составит 3,9-4 процента. Он также обратил внимание, что в прошлом году темпы роста экономики достигли 3,6 процента. За десять месяцев текущего года данный показатель составил 4,1 процента.

«Суммарно за два года почти восемь процентов», — констатировал Новак.

Ранее Центральный банк спрогнозировал, что по итогам 2024 года темпы роста российской экономики могут превысить четыре процента.

Также есть прогноз, что в 2025 году темпы роста российской экономики упадут до 1,5 процента. В числе факторов, которые приведут к такому развитию событий, называют геополитическую ситуацию и жесткую политику Банка России.

Экономист Андрей Клепач считает, что при реализации оптимистичного сценария в 2025 году ВВП России вырастет на два процента.