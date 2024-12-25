Горящий после взрыва российский торговый центр сняли на видео

В сети опубликовали кадры последствий взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Появились новые кадры с места взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден пожар на верхних этажах здания. Языки пламени вырываются из выбитых взрывной волной окон, валит черный дым. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В сети ранее опубликовали другие кадры, где виден пожар в торговом центре издалека. Из здания идет плотный густой дым.

Взрыв в ТЦ Владикавказа произошел утром в среду, 25 декабря. Согласно неофициальным данным, пострадали девять человек. Жертвой взрыва, как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, стал один человек. Причиной случившегося стал взрыв бытового газа.